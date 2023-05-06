Новий очільник делегації Червоного Хреста в Україні зустрівся з керівництвом Банкової

В Офісі президента обговорили посилення співпраці з новим очільником делегації МКЧХ в Україні

Кулеба подякував представникам Червоного хреста за допомогу Україні в умовах російської агресії

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба обговорив з новим очільником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юргом Егліном питання посилення співпраці. Про це інформує Офіс президента.

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Сторони обговорили дотримання основоположних норм міжнародного гуманітарного права в умовах порушення Росією усіх принципів ведення війни.

Кулеба подякував представникам Червоного хреста за допомогу Україні в умовах російської агресії.

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«Евакуація людей із зони бойових дій та окупованих регіонів, гуманітарна, медична, фінансова допомога – Україна високо оцінює роль Міжнародного комітету Червоного Хреста у подоланні наслідків війни Росії проти України. Ваша допомога виявилася справжнім порятунком для мільйонів мирних людей», – зазначив Кулеба.

Крім того, він висловив переконання щодо посилення співпраці, зокрема у відновленні життєдіяльності у звільнених регіонах, а також у задоволенні потреб вимушених переселенців та дітей України.

«Нашим пріоритетом також є повернення всіх українських військовополонених, надання їм гуманітарної допомоги й медикаментів, включно з тими, хто утримується на тимчасово окупованих територіях України», – сказав Кулеба.

Своєю чергою, Еглін висловив готовність до подальшого співробітництва.

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«Прибувши до України, я на власні очі побачив неймовірні страждання людей. Щоб і далі якнайкраще допомагати українцям гуманітарно, я сповідаюся на подальше поглиблення нашої взаємодії з Офісом Президента України», – зазначив Еглін.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест допомагає окупантам у Маріупольському районі.