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Лідери країн-учасниць G-7 чекають на перемовини із Зеленським у Японії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лідери країн-учасниць G-7 чекають на перемовини із Зеленським у Японії
Зеленський візьме участь у саміті в японській Хіросімі
фото з відкритих джерел

У Білому домі розповіли, що лідери країн-учасниць Великої сімки матимуть зустріч із Президентом України

Лідери країн-учасниць Великої сімки (G7) (об'єднує Великобританію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США – прим. «Главком»)  на саміті в японській Хіросімі 19-21 травня мають намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, під час  брифінгу у Білому домі.

«Ми розраховуємо на деяку взаємодію між лідерами Групи семи та президентом Зеленським. Параметри цієї взаємодії ще опрацьовуються», – заявив Салліван. Він пообіцяв повідомити про характер перемовин, коли Білий дім матиме більше інформації з цього питання.

До цього Салліван повідомив, що лідери країн G7 на саміті в Хіросімі розглянуть питання відновлення України та надання їй економічної та гуманітарної допомоги.

Раніше стало відомо, що  лідери країн G7 на саміті в Японії, планують видати окрему заяву, в якій рішуче засудять агресію Росії та обіцятимуть надати Україні необхідну економічну допомогу.

У проєкті заяви лідерів G7, що є у видання, агресія Росії називається «вторгненням і невиправданою та неспровокованою війною, яка зневажає Статут ООН». В заяві також вказується на те, що агресія призвела до продовольчої та енергетичної криз у світі та завдала значних збитків країнам з вразливою продовольчою та енергетичною безпекою.

Лідери G7 планують закликати Росію негайно вивести всі свої війська з України. У заяві також наголошується на тому, що використання російськими військами ядерної чи іншої зброї масового ураження є неприпустимим.

У заяві лідерів G7 також зазначається, що Україна потребує економічної допомоги, і обіцяється забезпечити необхідну підтримку. Також зазначається, що «Велика сімка» зобов'язується надати підтримку країнам, які також постраждали від війни, в тому числі «Глобальному Півдню». 

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Теги: Велика сімка агресія статут Україна переговори

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