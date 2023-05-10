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10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всесвітній день руху для здоров'я
фото з відкритих джерел

Не можна цього дня викидати залишки їжі зі столу, краще віддати їх тваринам

На 10 травня припадає чергове спортивне свято, яке сьогодні відзначається у цілому світі – Всесвітній день руху для здоров’я. Православні віруючі відзначають церковне свято 10 травня на честь священномученика Симеона.

Яке церковне свято

10 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симеона.

Він був апостолом від 70 і племінником Йосипа Обручника. За церковними легендами, після смерті Якова та падіння Єрусалиму, живі учні Господа та апостоли зібралися разом, щоб вирішити, хто стане наступником Якова. Вони вибрали Симеона за його праведне життя та зробили його єпископом Єрусалимським. Це сталося близько 63 року від Різдва Христового.

Зазвичай в Семенів день стоїть хороша сонячна погода. Наші предки вважали, що сонячне світло 10 травня має цілющі властивості. Тому хворим людям в цю дату варто хоча б ненадовго вийти на вулицю.

Наші предки присвячували цей день посівам і оранці. З 10 травня у селян починався найбільш напружений період у році, коли на городі було дуже багато роботи.

Який сьогодні день у світі

10 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день руху для здоров’я. Всесвітній день руху для здоров’я було офіційно впроваджено в суботу 10 травня 2003 р. Ініціаторами виступили держави-члени ВООЗ після успіху Всесвітнього дня охорони здоров’я на тему «Рух заради здоров’я», який відбувся у 2002 р. Державам-членам пропонується щороку відзначати День руху за здоров’я, щоб пропагувати фізичну активність як важливу для здоров’я та добробуту.

Відомо, що рух продовжує життя. А його відсутність навпаки, дається взнаки на організмі людини. Знижуються функції ЦНС, падає діяльність гормональної системи, людина швидше втомлюється, стає ослабленою, розгубленою тощо. Гіподинамія – саме так називають малорухливий спосіб життя – суттєво погіршує процес обміну речовин в організмі.

Мета цього свята спонукати людей до фізичної активності. Ми повинні рухатися при першій можливості. Якщо робота є причиною пасивного способу життя, необхідно займатися фізичними справами, відвідувати фітнес-центр, займатися будь-яким видом спорту.

Що не можна робити 10 травня

  • Перед оранкою і посівом овочів сьогодні не можна співати, інакше овочі погано вродять. Також не можна співати біля поля.
  • В першу половину травня не можна ходити на риболовлю, оскільки у риби в цей період настає нерест.
  • Не можна лагодити взуття або одяг сьогодні. Це обіцяє невдачу в подорожі в майбутньому.
  • Також 10 травня не можна викидати залишки їжі зі столу – їх варто віддати тваринам.
  • Не можна готувати чи їсти вареники, особливо з грибами і капустою — зустрінете фінансові проблеми.
  • Не варто 10 травня поливати кімнатні рослини — інакше можна посваритися з близькими людьми.

Народні прикмети і традиції

  • Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
  • Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.
  • Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
  • Сова кричить – до похолодання.
  • Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
  • Увечері в низинах з'явився туман – до потепління.
  • Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків

Іменини

10 травня День ангела відзначають: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

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Теги: свята робота рослини овочі фітнес свято

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