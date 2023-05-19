Коли РФ почала готуватися до нападу на Україну? Відповідь Буданова

Буданов: «У 2014 році, коли війська РФ окупували Крим і почали захоплювати території Донеччини та Луганщини, ворог скористався зручним для себе моментом»

Ворог хотів розпочати повномасштабне вторгнення раніше

Кремль почав активно готуватися до агресії проти України ще в 2007 році, а повномасштабне вторгнення було заплановане на 2021 рік. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Дмитру Комарову.

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За його словами, у 2014 році, коли війська РФ окупували Крим та почали захоплювати території Донеччини та Луганщини, ворог скористався зручним для себе моментом. Водночас Буданов наголосив, що навіть якби не було подій 2014 року – це б нічого не змінило. Війна між РФ та Україною була неминучою.

У 2014 році Росія ще не була готова до наступу на всю територію України, уточнив начальник ГУР. Агресор пішов маленькими кроками, щоб «промацати ґрунт».

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«Пішло б гарно, воно б пішло б далі. Не пішло – не пішло», – сказав він, додаючи, що так само росіяни діяли і в 2022 році.

За даними української розвідки, ворог планував початок повномасштабної війни проти нашої держави на березень 2021 року. Тоді окупантам було б легше захопити території, але їхні плани викрили.

«Було прийнято рішення оприлюднити ці всі матеріали і розуміння іноземним партнерам і з їхньою допомогою дипломатично якось цьому завадити. У принципі, тоді це вийшло. Але вони (росіяни – «Главком») тоді розпочали підготовку. І вони ж так і не покинули ті місця, у яких почали зосереджуватися саме в період між лютим і березнем до квітня 2021 року», – підкреслив Буданов.

За його словами, підготовчі заходи РФ зараз можна легко прослідкувати за повідомленнями в ЗМІ від 2021 року про нібито навчання та інші дії окупантів поблизу українських кордонів. Відтоді Росія не відводила табори й зосередження техніки від наших територій, а лише змінювала солдатів на ротаційній основі. Звідти ворог і пішов у наступ.

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Нагадаємо, Буданов розповів про післявоєнні виклики для України. Один із основних – реінтеграція тимчасово окупованих територій.

Раніше начальник ГУР пояснив, як смерть Путіна вплине на ситуацію в Росії.