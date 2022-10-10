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Розвідка повідомила, як готувався масований обстріл України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка повідомила, як готувався масований обстріл України
Основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості

Окупанти отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня

Ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

«8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому «Енгельс» було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр». Відомо, що основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

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Теги: війна росія Україна окупанти рашисти

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