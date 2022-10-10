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Удар по Дніпру: четверо загиблих, жахливі руйнування (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удар по Дніпру: четверо загиблих, жахливі руйнування (фото, відео)
  Рашисти завдали ракетних ударів по місту 
фото: Валентин Резніченко /Telegram 

Майже два десятки людей отримали поранення

Окупанти 10 жовтня запустили понад 10 ракет по Дніпропетровській області. Чотири снаряди збила наша протиповітряна оборона. Внаслідок ударів загинуло чотири людини, 19 отримали травми. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. 

Удар по Дніпру: четверо загиблих, жахливі руйнування (фото, відео) фото 1

«Ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 тис. людей. Енергетики уже стали до роботи», – йдеться в повідомленні.

Удар по Дніпру: четверо загиблих, жахливі руйнування (фото, відео) фото 2
Удар по Дніпру: четверо загиблих, жахливі руйнування (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Теги: відео ворог поранення Дніпро

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