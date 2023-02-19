Чи можуть трансґендери виїжджати за кордон під час війни. Відповідь експертів

Для висновку про непридатність трансґендерної особи до військової служби потрібне рішення медичної комісії

Без наявності рішення медкомісії, трансґендерні жінки, в документах яких вказана чоловіча стать, підлягають призову на військову службу і мають обмеження на виїзд за кордон згідно загальних правил для чоловіків. Про це йдеться у звіті «Битва за волю. Становище ЛГБТК в Україні у 2022 році», який підготував правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, отримати таке рішення, що ґрунтується на висновку спеціалізованої лікарської комісії, цілком можливо. Правозахисники пишуть, що діагнози транссексуалізму і ґендерної дисфорії (F64.0 і F64.8 згідно Міжнародної класифікації хвороб 10 редакції) наразі означають

повну непридатність людини до військової служби у випадку, якщо вони «різко виражені, із схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій»;

непридатність у мирний час і обмежену придатність у військовий час, якщо вони «помірно виражені з нестійкою компенсацією або компенсовані».

На практиці «різкість вираження» та «компенсацію» цих станів визначає спеціалізована лікарська комісія — наприклад, при обласній психіатричній лікарні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Таким чином, трансґендерні особи в Україні не можуть бути призвані на службу в Збройних Силах та повинні бути взагалі зняті з військового обліку у випадку явно вираженої транссексуальності, якщо таким буде рішення медичної комісії при військкоматі, яке ґрунтується на висновку спеціалізованої лікарської комісії. Це, зокрема, дозволяє трансґендерним жінкам виїхати за кордон, навіть, якщо по документам вони досі числяться як чоловіки», – зазначається у звіті.

Його автори наголошують: трансґендерні особи, які офіційно змінили стать у своїх документах, теоретично не можуть бути призвані на військову службу. Однак, якщо така особа виглядає переконливо у своїй ґендерній ролі, то вона може успішно пройти поверхневий огляд медичної комісії при військкоматі та поступити на службу як звичайна жінка або чоловік. «Нам відомо про принаймні одну трансґендерну жінку, яка зараз служить у ЗСУ, приховуючи свій статус. Так само, відомий випадок, коли на службу в ЗСУ було прийнято відкриту трансґендерну жінку, доброволку з США», – акцентують правозахисники з ЛГБТ Центру «Наш світ».