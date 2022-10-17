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Чи можуть українці самотужки збивати дрони-камікадзе: позиція поліції та військових

Надія Клочко
glavcom.ua
Чи можуть українці самотужки збивати дрони-камікадзе: позиція поліції та військових
Росія сьогодні атакувала Київ дронами-камікадзе
фото: AFP

У поліції наполягають – українцям під час повітряної тривоги потрібно бути в укриттях, а не намагатися збивати дрони

Поліція та військові просять українців не намагатися самотужки збивати іранські дрони-каміказде Shahed-136, якими Росія атакує українські міста. Речниця Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що українці під час оголошення повітряної тривоги мають перебувати в укриттях, пише «Громадське».

«Офіційної інформації про те, що можна так робити, немає. Подумайте, як ми можемо закликати людей виходити та збивати? Поліція озброєна автоматичною зброєю і вона спеціальна служба. До чого тут люди?» – наголосила вона.

Очільник МВС Денис Монастирський у телемарафоні підтвердив, що один із дронів у Києві 17 жовтня був збитий зі зброї. Ймовірно, йдеться про дрон, про який розповів Геращенко.

«Фактично вірогідність збиття зі зброї є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, неосвічена людина просто зі зброєю буде стріляти вгору, перевищує можливість збити, яка може бути в цьому випадку», – зазначив він.

Глава МВС закликав містян, які володіють зброєю, з пістолета чи карабіна не стріляти поміж високоповерхівками, тому що це може призвести до травмування людей.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у коментарі закликав цивільних не намагатися самостійно збивати дрони.

«Якщо зараз будуть стріляти з усіх видів зброї, яка в кого вдома лежить, то на голови зверху посиплються кулі… Дайте військовим робити свою роботу, вони будуть їх знищувати, щоб завдати мінімальної шкоди населенню», – наголосив він.

Зазначимо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що українці, які мають нарізну зброю, можуть самостійно збивати іранські дрони-камікадзе.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ранкової атаки дронів по Києву збільшилась до трьох.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: Рашисти атакували Київ дронами. Є загиблі (оновлюється)

 

Теги: війна безпілотник поліція МВС

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