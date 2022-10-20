«Це не наша війна»: як башкирські націоналісти створюють збройний опір

У республіці підпалюють офіси партій та військкомати, чоловіків закликають йти у підпілля та готуватися до боротьби

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Башкирские националисты, защищавшие гору Куштау от разработки, объявили о создании вооруженного сопротивления. Они показали шевроны с исламскими символами для будущих бойцов. Одновременно появился анонимный «Комитет башкирского сопротивления», который призывает к насильственным акциям протеста, в том числе к поджогам военкомата и офисов политических партий. Обе организации выступают за выход Башкортостана из состава России. Политологи считают башкирский национальный протест серьезным вызовом Москве. «Верстка» пообщалась с одним из лидеров националистов и рассказывает о национальном движении в республике.

Ссылки на каналы «Комитета башкирского сопротивления», «Башнацполита» и Руслана Габбасова не приведены в тексте по рекомендации юристов.

Анонимные башкирские партизаны

21 сентября, в день, когда была объявлена «частичная мобилизация», в Telegram создали анонимный канал «Комитет башкирского сопротивления». На его обложке изображен сжатый кулак на красном фоне, подпись под ним гласит: «Башкортостан будет свободен!». Анонимные администраторы в своем первом посте написали, что канал «создан для организации национального сопротивления в Башкортостане против путинской власти».

В следующем посте авторы канала опубликовали фотографию с протеста на горе Куштау в 2020 году и надписью: «В свободном Башкортостане мобилизации не будет». Они сделали несколько репостов из анархистских телеграм-каналов и выложили две книги – «Азбуку домашнего террориста» (включена в список экстремистских материалов) и «Краткий учебник городского партизана» – и подписали их как «учебник для башкирского бойца сопротивления» и «учебное пособие для башкирского городского партизана».

Протест на Куштау в августе 2020 Фото: страница «ВКонтакте» Фаиля Алсынова

23 сентября в канале появился призыв поджигать военкоматы, чтобы «сорвать мобилизацию и дать время уйти от нее как можно большим призывникам». А ранним утром 24 сентября в небольшом башкирском городе Салават (назван в честь Салавата Юлаева, национального героя, участника пугачевского восстания) на крыльце местного офиса «Единой России» подожгли резиновые покрышки.

Поджог офиса «Единой России» в Салавате Фото: страница «Пожарное сообщество | ЮГ республики Башкортостан» во «ВКонтакте»

«Комитет башкирского сопротивления» сообщил о поджоге днем 24 сентября после того, как новость об этом появилась в паблике «Пожарное сообщество | ЮГ Республики Башкортостан». Администраторы анонимного телеграм-канала тогда написали, что акцию провели некие «башкирские партизаны».

В ночь на 3 октября в Салавате был подожжен еще один офис. На этот раз принадлежащий КПРФ. Коммунисты сами сообщили о произошедшем. С их слов, они узнали о поджоге только 4 октября, когда пришли на работу. Первый секретарь городского отделения КПРФ Виталий Сомов рассказал журналистам, что, предположительно, в форточку бросили бутылку с зажигательной смесью.

Последствия пожара в офисе КПРФ Фото: «АИФ в Башкортостане»

«Комитет башкирского сопротивления» написал о поджоге только 5 октября, уже после публикаций в СМИ. «КПРФ точно также поддержал агрессию против Украины, а значит они такие же пособники преступника Путина», – настаивали анонимные администраторы канала.

За день до этого поста «Комитет башкирского сопротивления» выдвинул башкирским чиновникам и депутатам ультиматум. Анонимные активисты потребовали от представителей власти остановить акт «скрытого этноцида автохтонного населения» – мобилизацию в башкирских и татарских деревнях. С чиновниками и депутатами, поддерживающими мобилизацию, они пообещали поступать «как с палачами и мясниками».

Ночью 8 октября в райцентре Архангельского района в 65 километрах от Уфы подожгли военкомат. Издание «Пруфы.рф» со слов очевидцев сообщило, что в окно бросили бутылку с горючей смесью. «Комитет башкирского сопротивления» выложил пост о поджоге на следующий день, написав, что это сделали «бойцы подпольного движения».

Башкирские чиновники и силовые структуры поджоги до сих пор никак не прокомментировали. О возбуждении уголовных дел и задержании подозреваемых не сообщалось.

Кто стоит за созданием канала, остается загадкой. «Верстка» не нашла в постах никаких намеков на конкретные имена или движения. Сейчас в канале чуть более 500 подписчиков.

О том, что за поджогами стоят некие башкирские партизаны, в своем телеграм-канале рассказывал лидер башкирских националистов Руслан Габбасов. 10 октября он написал, что в республике есть подпольное движение сопротивления. Габбасов выложил фото мужчины в арафатке, военной рубашке и с оружием, похожим на автомат Калашникова, и написал, что это башкирский партизан подпольного движения.

Фото «башкирского партизана подпольного движения» из телеграм-канала Руслана Габбасова

«Верстка» обратилась к Габбасову с просьбой рассказать о партизанах и «Комитете башкирского сопротивления». Габбасов отказался говорить на эту тему, но дал понять, что знает создателей «партизанского» телеграм-канала. «Это реальные люди, имеющие прямое отношение к Башкортостану», – сказал он.

«Башкирская политическая нация»

С начала вторжения России в Украину Руслан Габбасов и возглавляемый им «Башкирский национальный политический центр», или «Башнацполит», последовательно призывают башкир не участвовать «в братоубийственной войне двух родственных славянских народов» и не становиться наемниками, «поддавшись на агитацию имперских пропагандистов».

Габбасов создал «Башнацполит» в конце прошлого года. Движение, по сути, стало преемником крупнейшей национальной организации «Башкорт», которую также возглавлял Габбасов – в 2020 году Верховный суд республики признал ее экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Но если «Башкорт» выступал за федерализацию, то активисты «Башнацполит» с начала военных действий выступают за выход Башкортостана из состава России.

Фаиль Алсынов (слева) и Руслан Габбасов Фото: телеграм-канал Руслана Габбасова

В августе «Башнацполит» в своем телеграм-канале объявил, что башкирское национальное движение начинает борьбу за «Свободный Башкортостан, за построение Башкирской политической нации».

На своем YouTube-канале Габбасов рассказал о политической программе «Башнацполита»: первый пункт – добиться для Башкортостана суверенитета. Активисты хотят, чтобы республика вышла из состава России и стала независимым государством со своей армией. Армия может объединиться с вооруженными силами других республик, если Башкортостан войдет в состав конфедерации или союза независимых республик.

Основой башкирского государства, по задумке националистов, будет «башкирская политическая нация». В нее войдут башкиры – «ведущая политическая сила» – и жители Башкортостана любых других национальностей, которые считают республику «родным домом, своей родиной».

Чем известны башкирские националисты

43-летний Руслан Габбасов – один из самых известных в республике национальных активистов. Он создал молодежное национальное движение «Башкорт» в 2014 году вместе с другим молодым националистом Фаилем Алсыновым.

В группе «Башкорта» во «ВКонтакте» было больше 60 тысяч подписчиков. Движение прославилось организацией митингов за обязательное изучение башкирского языка в республике и экологическими акциями. Лидеры движения делали ставку на сельскую молодежь и начали возрождать в башкирских деревнях йыйыны – традиционные народные сходы. В 2019 году на йыйынах стали регулярно поднимать вопросы защиты шихана Куштау, который башкиры считают священной горой. На тот момент шихану грозило уничтожение – его хотела срыть «Башкирская содовая компания», у которой истощались источники сырья.

В мае 2020 года по иску прокуратуры Верховный суд республики признал «Башкорт» экстремистской организацией. В обосновании иска ведомство утверждало, что националисты используют йыйыны для «призывов к экстремистской деятельности и вовлечения новых участников». Фаиль Алсынов, занимавший в «Башкорте» пост председателя, связывал судебный процесс против организации с активной деятельностью националистов по защите Куштау. «Из-за того, что за нами шел народ», – говорил Алсынов.

Через три месяца Габбасов и Алсынов вместе с другими башкирскими активистами организовали массовый протест на горе Куштау.

Протесты на Куштау в августе 2020 Фото со страницы «ВКонтакте» активиста Руслана Нуртдинова

Несколько тысяч активистов вступили в силовое столкновение с охранниками «Башкирской содовой компанией» и полицией. Глава Башкортостана Радий Хабиров, заявлявший, что отдаст гору под сырье, даже если его «будут ломать и выкручивать», приезжал на гору для переговоров и приглашал националистов на официальную встречу для урегулирования конфликта. Но активисты согласились разойтись, только когда Хабиров пообещал, что Куштау не будет разрабатываться, и попросил Минприроды России присвоить шихану охранный статус.

Через несколько месяцев после событий на Куштау у бывших активистов «Башкорта» прошли обыски. Четверых активистов отправили в СИЗО по делу о хулиганстве и хранении оружия или боеприпасов. Осенью 2021 года Габбасов, опасаясь уголовного преследования, уехал в Литву, а весной получил в там политическое убежище. В сентябре 2022 года управление МВД по Башкортостану возбудило против него уголовное дело о создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК).

Фаиль Алсынов остался в России. Он стал менее активным в публичном пространстве, но участвовал в протестных акциях. Весной его дважды задерживали из-за акций в республике – во второй раз из-за митинга против незаконной добычи золота в Баймакском районе. Тогда его допросили сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД, которые интересовались, координирует ли Руслан Габбасов протесты в Баймаке и влияют ли «проукраинские силы» на протестную активность в республике.

После объявления мобилизации Алсынов написал несколько антивоенных постов на своей странице «ВКонтакте», где у него почти девять тысяч подписчиков. В конце сентября в Уфе его автомобиль остановили сотрудники ДПС. Они задержали Алсынова и доставили в суд с протоколом о сопротивлении полиции. Суд вернул дело полиции из-за грубых нарушений в протоколе.

Новая тактика националистов

После объявления мобилизации в канале «Башнацполит» стали появляться призывы «уходить в подполье и вести партизанскую войну против путинской власти приближая ее крах». Также активисты предложили для распространения макеты листовок. На одной изображен башкир в традиционной лисьей шапке и с винтовкой, на другой – в тюбетейке и с винтовкой. Надпись на листовке на русском призывает башкир бороться за независимость.

Помимо этого, «Башнацполит» опубликовал подборку фотографий листовок с другим дизайном, уже расклеенных на остановках в селах и городах республики. На них надпись уже на башкирском языке. Авторы листовок пишут, что в республике создается «тайная вооруженная организация». Башкирам они предлагают «создавать автономные организации, вооружаться и ждать указаний», которые «придут от всем известного человека».

10 октября Габбасов написал в своем телеграм-канале на 2700 человек, что националисты приступают к созданию в республике Башкирского войска. Пост он сопроводил фотографией готовых шевронов, которые, по его словам, будут носить будущие воины. Шевроны выглядят как синие шестиугольники с исламскими символами – полумесяцем и звездой.

«Башкирское национальное движение не стало придумывать ничего нового и вернулось к знакам отличия времен Башкирского войска Первой Башкирской республики», – написал Габбасов.

Шевроны действительно похожи на знаки отличия, которые носили служащие башкирского войска времен Гражданской войны.

Первой Башкирской республикой националисты называют автономию Башкурдистан. Она была объявлена в ноябре 1917 года и включала в себя часть земель современного Башкортостана, Челябинской и Оренбургской областей.

У Башкурдистана было свое войско, оно воевало с большевиками. В 1919 году лидеры республики заключили соглашение с советской властью и башкирское войско вошло в состав Красной Армии, а Башкурдистан стал Башкирской Автономной Советской Социалистической Республикой. В 1990 году она приняла Декларацию о государственном суверенитете, затем получила современное название, заключила с Москвой Договор о разграничении полномочий и стала частью России.

Шевроны, которые, по словам Габбасова будут носить воины башкирского войска Фото: телеграм-канал «Тот самый из Башкорт»

16 октября Руслан Габбасов написал, что войско формируется, люди проходят тщательную проверку. Несколько человек, по его словам, уже «присягнули на верность Свободному Башкортостану». Активист опубликовал текст присяги. Вступающий в башкирское войско должен поклясться в верности «свободному Башкортостану», «народу и правительству Башкортостана», «быть храбрым и бдительным воином, беспощадным к врагам Родины». Клятва оканчивается словами о том, что если воин нарушит присягу, то его «постигнет суровая кара по всей строгости закона и презрение народа Башкортостана».

На следующий день «Башнацполит» опубликовал в своем канале пост со своим сценарием захвата власти в республике. В нем говорится, что башкирское войско станет боеспособной силой к моменту, «когда падет режим полковника Путина». Глава республики Радий Хабиров, по словам активистов, будет смещен с поста, так как «Башкирское национальное движение и Революционный комитет Башкортостана никогда не согласятся с тем, чтобы у власти остался верный путинец Хабиров».

«Не хотят воевать за империю»

Габбасов рассказал «Верстке», что после объявления мобилизации многие бывшие активисты запрещенного «Башкорта» уехали из России в Казахстан. Те, кто остался, решили скрываться.

«Они не хотят воевать за империю. Они считают, что это не наша война, – говорит Габбасов. – Почему башкиры должны умирать за „русский мир“ где-то в Украине? Украинцы нам ничего плохого не делали, а империя всегда нас давила. Они давили наш башкирский язык, они сажали наших лидеров. Почему мы сейчас должны за них воевать?».

Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе по количеству погибших в Украине местных жителей.

Башкирским властям удается набирать добровольцев в региональные отряды и выполнять план по мобилизации, потому что они «пользуются доверчивостью башкирского народа и играют на „патриотических струнах“», считает Габбасов. По его мнению, на руку властям и то, что башкиры – исторически военизированный народ и участвовали во всех войнах на стороне империи.

«Власти постоянно напоминают про „северных амуров“ – как башкиры защищали страну во время войны 1812 года – или вспоминают генерала Шаймуратова и его конницу, которая сражалась во время Великой Отечественной войны», – приводит примеры активист.

Тот факт, что главный национальный герой башкир Салават Юлаев был участником восстания и воевал против империи, не смущает жителей республики, идущих на войну, отмечает Габбасов. «У простого башкира, не националиста, все двойственно в голове, – считает активист. – Одновременно есть Шаймуратов и „северные амуры“, и Салават Юлаев. Главное, что все они воевали».

По мнению Габбасова, военизированность башкир может обернуться против властей. Он утверждает, что видит, как колеблющиеся в позиции по войне жители Башкортостана все больше симпатизируют националистам, комментарии и посты местных жителей становятся все более антиправительственными, а национально-ориентированные паблики пополняются новыми подписчиками. Если Россия проиграет войну, национальное движение усилится «стократно», не сомневается Габбасов.

«Если война затянется и башкиры поймут, что их, как пушечное мясо, кидают на убой, они могут разочароваться», – говорит активист. Он допускает, что, вернувшись с войны, эти люди могут присоединиться к башкирскому национальному движению.

Протестный регион

Политолог Аббас Галлямов, несколько лет проработавший в администрации экс-главы республики Рустэма Хамитова, рассказывает, что башкирских националистов последние годы финансировали несколько крупных местных бизнесменов.

«Насколько я знаю, эти бизнесмены поддерживали их и в последний год, – говорит политолог. – Это башкирские предприниматели, которые недовольны происходящим в стране. Некоторые из них по взглядам националисты и искренне поддерживают идеологию тех, кому помогают».

Анонимный «Комитет башкирского сопротивления», скорее всего, насчитывает небольшое количество активистов, считает Галлямов. «Но такая организация и не может быть массовой, – добавляет он. – Для нее важно сохранить конспирацию. А массовые сторонники к ней придут потом, когда система начнет рушиться».

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, Башкортостан «становится первой ласточкой среди республик, которые заявляют о борьбе за независимость». «За 30 лет в республике сформировалась новая группа башкирской интеллигенции, которая будет бороться за доминирующие позиции в политике, используя риторику о том, что башкиры – угнетенный и обманутый, а в душе – чистый и благородный народ», – говорит Орешкин.

Через эту фазу, продолжает он, «прошли все – Казахстан, Азербайджан». «Важно, что сейчас это инициированный не сверху, а снизу процесс. В этом новизна, искренность и опасность такого движения. Потому что они действительно верят, что борются за идеалы свободы. Но, как правило, когда такие борцы побеждают, получается авторитарный режим султанского типа, – предупреждает Орешкин. – Путинская стратегия ведет к распаду страны. Он начал войну и раскрыл ворота для таких процессов. Ошибки кремлевской власти дают сейчас им мощный стимул».

Глава республики Радий Хабиров оказался в трудной ситуации, считает политолог. «В свое время [первый президент Башкортостана Муртаза] Рахимов использовал башкирских националистов, чтобы пугать Кремль: „Если вы мне не уступите, оскорбленный башкирский народ восстанет и мы не сможем его удержать“. Хабирову никто на Путина давить не позволит, и национальное движение явно инициировано не им, – говорит Орешкин. – Но чекисты на него сейчас внимательно смотрят. Если все так и будет происходить, им или политическим конкурентам Хабирова очень легко будет обвинить его в том, что он симпатизирует националистам. Хабиров сделал ставку на Кремль, он поставлен Кремлем, а теперь ему нужно будет как-то решать ситуацию, договариваться с национальными лидерами нового национализма и давить на них, если они не захотят идти на договоренности с ним».

Власти республики заявления башкирских националистов публично никак не комментируют.

Вице-спикер Курултая (парламент Башкортостана), единоросс Рустем Ахмадинуров, входящий в ближайший круг Радия Хабирова, сказал «Верстке», что «деятельность так называемого движения „Башнацполит“, как мне представляется, попадает под действие законодательства об экстремистской деятельности». «Надеюсь, правоохранительные органы дадут этому соответствующую правовую оценку», – добавил он.