Чи вважає Зеленський Голодомор геноцидом? Стала відома позиція президента



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Сьогодны, 23 листопада, українці у всьому світі запалили свічки пам’яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам’ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців

Від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців, - президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Голодомор був геноцидом українського народу, що вчинив тоталітарний сталінський режим.

Про це він сказав у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» під час вшанування загиблих українців.

«Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею – останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», - наголосив Зеленський.

Президент навів цифри, що від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців. Ці втрати зіставні з нашими втратами у Другій світовій війні.

«Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити», - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Засвіти свічку пам’яті!». Українці у всьому світі запалили свічки пам’яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам’ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців.

Цієї суботи в Україні і столиці приспустили прапори. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

23 листопада у храмах проводять поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».



