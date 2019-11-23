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    Суспільство

    Чи вважає Зеленський Голодомор геноцидом? Стала відома позиція президента

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    Сьогодны, 23 листопада, українці у всьому світі запалили свічки пам&rsquo;яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам&rsquo;ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців - Чи вважає Зеленський Голодомор геноцидом? Стала відома позиція президента
    Сьогодны, 23 листопада, українці у всьому світі запалили свічки пам’яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам’ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців

    Від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців, - президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Голодомор був геноцидом українського народу, що вчинив тоталітарний сталінський режим.

    Про це він сказав у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» під час вшанування загиблих українців.

    «Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею – останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», - наголосив Зеленський.

    Президент навів цифри, що від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців. Ці втрати зіставні з нашими втратами у Другій світовій війні.

    «Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити», - заявив Зеленський.

    Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

    О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Засвіти свічку пам’яті!». Українці у всьому світі запалили свічки пам’яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам’ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців.

    Цієї суботи в Україні і столиці приспустили прапори. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

    23 листопада у храмах проводять поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

    До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

    До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

    До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу. 

    23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».


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