Чи вважає Зеленський Голодомор геноцидом? Стала відома позиція президента
Від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців, - президент
Президент Володимир Зеленський заявив, що Голодомор був геноцидом українського народу, що вчинив тоталітарний сталінський режим.
Про це він сказав у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» під час вшанування загиблих українців.
«Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею – останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», - наголосив Зеленський.
Президент навів цифри, що від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців. Ці втрати зіставні з нашими втратами у Другій світовій війні.
«Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити», - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.
О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Засвіти свічку пам’яті!». Українці у всьому світі запалили свічки пам’яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам’ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців.
Цієї суботи в Україні і столиці приспустили прапори. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.
23 листопада у храмах проводять поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.
До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».
До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.
До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.
23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».