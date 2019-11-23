У Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців



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У Національному музеї Голодомору вшанувати загиблих прийшли президент Володимир Зеленський з дружиною, керівник уряду Олексій Гончарук, експрезидент Віктор Ющенко з дружиною та інші представники органів державної влади, громадськості, духовенст Фото: Слава Груздєв

У Києві о 16.00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання

У Києві жалобні заходи розпочалися о 15:00 на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Вшанувати загиблих приїхали президент України Володимир Зеленський з дружиною, експрезидент Віктор Ющенко з дружиною і інші представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.

О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Засвіти свічку пам’яті!». Українці у всьому світі запалюватимуть свічки пам’яті на вікнах чи біля меморіалів Голодомору, вшановуючи пам’ять вбитих комуністичним тоталітарним режимом українців.

Загальнонаціональну традицію ставити запалену свічку у вікні своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю ініціював у 2003 році відомий історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

До акції може долучитися кожен, встановивши на підвіконні своєї оселі чи офісу свічку пам’яті!

Цієї суботи в Україні і столиці приспустили прапори. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

23 листопада у храмах проводять поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».

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