Пожежа в Одесі: кількість загиблих збільшилася до п'яти



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У Національній поліції розповіли, що виявлені тіла належать жінкам, їх особи встановлюють

На місці пожежі в Одеському коледжі економіки з-під завалів будівлі дістали ще два тіла. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Національній поліції розповіли, що виявлені тіла належать жінкам, їх особи встановлюють.

Таким чином усього внаслідок пожежі загинули п'ятеро людей, пошуки ще 10-х тривають. Серед зниклих без вісті - директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Як повідомив раніше заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, одне з виявлених у п'ятницю тіл належить чоловікові.

Нагадаємо, першою жертвою пожежі у коледжі стала 16-річна студентка Ксенія Бабенко, яка вистрибнула з вікна.

Другою жертвою стала викладачка коледжу Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей з палаючої будівлі. Жінка загинула через отруєння продуктами горіння

Усього у пожежі постраждало ще 30 людей, їх вдалося врятувати.

Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції - вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні отвори.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.