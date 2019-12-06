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    Пожежа в Одесі: кількість загиблих збільшилася до п'яти

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    Пожежа в Одесі: кількість загиблих збільшилася до п'яти

    У Національній поліції розповіли, що виявлені тіла належать жінкам, їх особи встановлюють

    На місці пожежі в Одеському коледжі економіки з-під завалів будівлі дістали ще два тіла. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    У Національній поліції розповіли, що виявлені тіла належать жінкам, їх особи встановлюють.

    Таким чином усього внаслідок пожежі загинули п'ятеро людей, пошуки ще 10-х тривають. Серед зниклих без вісті - директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    Як повідомив раніше заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, одне з виявлених у п'ятницю тіл належить чоловікові.

    Нагадаємо, першою жертвою пожежі у коледжі стала 16-річна студентка Ксенія Бабенко, яка вистрибнула з вікна.

    Другою жертвою стала викладачка коледжу Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей з палаючої будівлі. Жінка загинула через отруєння продуктами горіння

    Усього у пожежі постраждало ще 30 людей, їх вдалося врятувати.

    Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції - вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні отвори.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

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