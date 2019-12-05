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    Економіка та фінанси

    Пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому

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    Пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому

    У Пенсійному фондіпояснили, хто не отримає підвищених пенсій у грудні

    Пенсії в Україні з грудня почнуть нараховувати за новими стандартами, однак зміни торкнуться не всіх категорій пенсіонерів. Про це пише РБК-Україна.

    У першу чергу перерахунок стосуватиметься тих, у кого виплати прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму. Збільшаться мінімальні й максимальні розміри пенсій, надбавки за великий стаж для непрацюючих пенсіонерів, з'являться нові доплати та підвищення, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих військовослужбовців.

    Мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, зросте до 1638 гривень. Для тих пенсіонерів, у яких стаж понад 35 років (для чоловіків) і 30 років (для жінок), але розмір пенсії менше 2000 гривень, уряд виділив доплати в сумі, якої не вистачає до 2000 гривень. Максимальна пенсія в грудні складе 16380 гривень.

    Як повідомили в Пенсійному фонді України, є категорії, яких підвищення і перерахунок не зачепить, так як у складі пенсійної виплати відсутні складові, які залежать від розміру прожиткового мінімуму:

    • Пенсії дітей війни
    • Надбавки реабілітованим та членам їх сімей, які були змушено переселені
    • Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС
    • Надбавки на догляд

    Крім того, в уряді хочуть відв'язати пенсійні виплати від мінімального прожиткового мінімуму і прив'язати їх до «базової величини», яка буде визначатися щорічно Кабінетом міністрів.

    Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п'яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.

    Кабмін уряд пенсія
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