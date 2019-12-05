Пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому



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У Пенсійному фондіпояснили, хто не отримає підвищених пенсій у грудні

Пенсії в Україні з грудня почнуть нараховувати за новими стандартами, однак зміни торкнуться не всіх категорій пенсіонерів. Про це пише РБК-Україна.

У першу чергу перерахунок стосуватиметься тих, у кого виплати прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму. Збільшаться мінімальні й максимальні розміри пенсій, надбавки за великий стаж для непрацюючих пенсіонерів, з'являться нові доплати та підвищення, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих військовослужбовців.

Мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, зросте до 1638 гривень. Для тих пенсіонерів, у яких стаж понад 35 років (для чоловіків) і 30 років (для жінок), але розмір пенсії менше 2000 гривень, уряд виділив доплати в сумі, якої не вистачає до 2000 гривень. Максимальна пенсія в грудні складе 16380 гривень.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, є категорії, яких підвищення і перерахунок не зачепить, так як у складі пенсійної виплати відсутні складові, які залежать від розміру прожиткового мінімуму:

Пенсії дітей війни

Надбавки реабілітованим та членам їх сімей, які були змушено переселені

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС

Надбавки на догляд

Крім того, в уряді хочуть відв'язати пенсійні виплати від мінімального прожиткового мінімуму і прив'язати їх до «базової величини», яка буде визначатися щорічно Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п'яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.