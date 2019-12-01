Відсьогодні в Україні зростає мінімальна пенсія



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Відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд України перерахує пенсії з 1 грудня.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

«Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Так, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.

У Пенсійному фонді України зауважують, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Фонду.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні почав діяти новий механізм монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Відтепер ті громадяни, яким було призначено субсидії, зможуть отримувати їх у вигляді готівкових та безготівкових виплат. Якщо сума у платіжках за комуналку буде за опалювальний період менша, ніж розмір субсидії, українці зможуть одержувати різницю готівкою та витрачати на власний розсуд.

Як повідомлялося, що до перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця.