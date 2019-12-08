В Україні змінили виплати пенсій: у кого заберуть гроші



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З 2020-го року, щоб отримувати пенсії, українцям потрібно буде мати від 27 років стажу

З 2020-го року, щоб отримувати пенсії, українцям потрібно буде мати від 27 років стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Решті доведеться працювати до 63 і 65 років, повідомляє прес-служба міністерства соціальної політики.

Так, до 2028-го року в Україні тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію. Інші через брак стажу будуть змушені працювати до 63 або 65 років.

При цьому, у 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Це означає, що кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, буде рости з кожним роком.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

у 2020-му – від 27 років стажу;

у 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

у 2023-му – від 30 років стажу;

у 2024-му – від 31 року стажу;

у 2025-му – від 32 років стажу;

у 2026-му – від 33 років стажу;

у 2027-му – від 34 років стажу;

у 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 63 роки:

у 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

у 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

у 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

у 2020-му – до 17 років стажу;

у 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

у 2023-му – до 20 років стажу;

у 2024-му – до 21 року стажу;

у 2025-му – до 22 років стажу;

у 2026-му – до 23 років стажу;

у 2027-му – до 24 років стажу;

у 2028-му – до 25 років стажу.

Нагадаємо, пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому.