Княжицький: Червону лінію ми перейшли, коли Зеленський вмовляв Путіна провести переговори



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Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький

Не зрозуміло, чому Путін хотів би зробити мир в Україні на українських умовах з українською вигодою – народний депутат

Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький заявив, що президент України Володимир Зеленський перейшов «червону лінію», ще коли вмовляв президента Росії Володимира Путіна провести переговори у Парижі.

Про це Княжицький заявив під час марафону «Червоні лінії» на телеканалах «Прямий», «5 канал» та Еспресо.TV.

«Червона лінія була перейдена насправді для мене під час цих президентських виборів. Тому що наше суспільство під впливом величезної кількості маніпуляцій повірило в якісь чудесні речі: в зарплату вчителів у 4 тис., в зниження комунальних тарифів і в те, що, виявляється, від нас залежить, буде мир чи не буде, ми винні в цьому. А якщо ми зустрінемося і домовимося з хорошим Путіним, вини якого ні в чому немає, то, в принципі, мир настане», – сказав Княжицький.

На його думку, ті люди, які це пропагували занадто добре повірили у свою штучну реальність.

«Вони так повірили в ту штучну реальність, які використовували для того, щоб перемогти Порошенка, – бо основна мета цих виборів була перемогти Порошенка, і сталося так, що переміг Зеленський, – що дуже багато людей в цю реальність повірили, і вони стали заручниками цієї реальності. Реальності абсолютно штучної… І тепер треба їхати. І навіщо їхати – для мене особисто не зрозуміло. Я не розумію, чому Володимир Зеленський так хотів цих перемовин», – зауважив Княжицький.

Він сказав, що не зрозуміло, чому Володимир Путін хотів би зробити мир в Україні на українських умовах з українською вигодою.

«Володимир Путін почав цю війну, тому що вважає геополітичною катастрофою розпад Радянського Союзу. І для чого йому потрібен Зеленський? Переконати його відновити Радянський Союз. Ми хочемо цього, хочуть цього українці, які настраждалися стільки століть від цієї окупації? Ні, звичайно», – переконаний Княжицький.

Він зазначив, що не бачить хороших виходів з цієї ситуації.

«Червону лінію ми перейшли тоді, коли Зеленський погодився й ініціював ці переговори, і фактично вмовляв Путіна провести ці переговори. Але я дуже вірю і сподіваюся в те, і я це бачу в парламенті, що дуже багато депутатів з його партії, з партії «Слуга народу», є справжніми патріотами, і вони не хочуть капітуляції... І мені здається, що Зеленський теж розуміє, що, все, шоу закінчилося, і гра в Голобородька закінчилася. Є величезна відповідальність», – сказав Княжицький.

Нагадаємо, Пристайко озвучив червоні лінії України на «нормандському саміті».