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Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
фото з відкритих джерел

Полтавщина розташована на тектонічних розломах, між якими відбуваються незначні зсуви

Доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України розповів, чому землетруси в центрі України – вже не рідкість. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

Гринь пояснив, що Полтавщина розташована на так званому кристалічному щиті, але це не означає абсолютну стабільність. Територія розбита на мегаблоки з тектонічними розломами, між якими відбуваються незначні зсуви – саме вони і викликають землетруси.

Зазначається, що глибина поштовхів у даному регіоні – до 3-4 км. Такі коливання не становлять небезпеки для населення, однак все частіше фіксуються завдяки сучасному обладнанню.

Окрім Полтави, цікавою є ситуація на стику Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей. Там після побудови Новодністровського гідрокаскаду відбувся перерозподіл геомаси, що змінило характер сейсмічної активності: замість рідкісних сильних поштовхів почалися часті дрібні землетруси.

«Це природний процес – планета рухається. Небезпеки наразі немає», – підсумував Гринь.

Нагадаємо, 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою понад три за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу було розташоване на глибині 7 км. За класифікацією цей землетрус відноситься до не відчутних для людей.

Найпотужніший цьогоріч стався саме у Полтавській області: 1 лютого підземні поштовхи сягнули майже 4 балів.

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Теги: землетрус стихійні лиха Полтавщина

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