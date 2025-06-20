В Ірані стався землетрус магнітудою 5,22

Землетрус зафіксовано у столиці країни Тегерані та в провінції Кум

Епіцентр землетрусу був на глибині приблизно 10 км

Іран повідомив про землетруси магнітудою 5,22, які зафіксували у столиці країни Тегерані та в провінції Кум. Про це пише «Главком» з посиланням на YNET.news.com.

У провінції Кум розташований укріплений ядерний об'єкт Фордоу, який, за даними ЗМІ, є однією з потенційних цілей Ізраїлю. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був на глибині приблизно 10 км.

Крім того, надходить інформація про ще один удар – цього разу по іранській системі протиповітряної оборони під назвою «Магар», що розміщується в провінції Бехмай на південному заході країни. Ізраїльські атаки по іранських об'єктах наразі тривають.

Раніше ми писали, що вночі, 3 червня, в Середземному морі, біля узбережжя Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,8, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) країни. Епіцентр знаходився за 10,43 км від міста. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

«Негативної ситуації після землетрусу магнітудою 5,8, що стався о 02:17 біля узбережжя Мармаріса, Мугли, в Середземному морі і відчутного в провінціях Мугла, Айдин, Денізлі, Маніса та Ізмір немає. Пошукові роботи на місцях продовжуються. Ми висловлюємо наші найкращі побажання нашим постраждалим громадянам», – йдеться у повідомленні відомства у X.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Криту, а поштовхи відчули навіть у Єгипті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що біля острова Крит у Греції стався землетрус магнітудою 6,3. Як повідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук, осередок землетрусу залягав на глибині 83 км.

До слова, концерт Metallica на футбольному стадіоні коледжу на сході США, розташованому на території кампуса Політехнічного інституту Вірджинії та Державного університету в Блексбурзі був не просто виступом, а цілою сейсмічною подією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.