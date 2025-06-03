Потужний землетрус сколихнув курорт у Туреччині: є загиблі та постраждалі

У Туреччині під час землетрусу в Мармарисі постраждали 69 людей, загинув підліток

Вночі в Середземному морі, біля узбережжя Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,8, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) країни. Епіцентр знаходився за 10,43 км від міста. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

«Негативної ситуації після землетрусу магнітудою 5,8, що стався о 02:17 біля узбережжя Мармаріса, Мугли, в Середземному морі і відчутного в провінціях Мугла, Айдин, Денізлі, Маніса та Ізмір немає. Пошукові роботи на місцях продовжуються. Ми висловлюємо наші найкращі побажання нашим постраждалим громадянам», – йдеться у повідомленні відомства у X.

Губернатор провінції Мугла Ідріс Акбіїк заявив агентству Anadolu, що від землетрусу постраждали 69 осіб, 14 отримали допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації, 55 були доставлені до лікарень, з них 10 – на машинах швидкої допомоги. 46 осіб залишаються у відділенні невідкладної допомоги для обстеження та лікування, вісім осіб виписали, розповів він.

Крім того, загинув 14-річний підліток, у якого сталася панічна атака під час землетрусу в районі Фетхіє, додав Акбійїк. Дитину доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося.

Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая уточнив у Х, що загинула 14-річна дівчинка. Він також заявив, що 69 постраждалих «вистрибнули з висоти через паніку».

Ерликая та Акбійїк зазначили, що руйнування будівель у населених пунктах, де відчувалися поштовхи, не було. За словами губернатора Мугли, після землетрусу «негативу» в енерго- та газопостачанні, каналізаційній інфраструктурі та подачі питної води, «який би вплинув на спільне життя», не було.

Нагадаємо, 21 травня у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала.