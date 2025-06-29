У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5

Епіцентр знаходився приблизно за 149 км на захід від міста Мултан

У центральному Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Як повідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук, у ніч на 29 червня в центральній частині Пакистану зафіксували землетрус магнітудою 5,5, (GFZ). За даними Євро-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився приблизно за 149 км на захід від міста Мултан.

Стихійне лихо було неглибоким – осередок залягав на глибині 10 км. Інформація про руйнування чи постраждалих наразі уточнюєтьс

Нагадаємо, Іран повідомив про землетруси магнітудою 5,22, які зафіксували у столиці країни Тегерані та в провінції Кум.

У провінції Кум розташований укріплений ядерний об'єкт Фордоу, який, за даними ЗМІ, є однією з потенційних цілей Ізраїлю. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був на глибині приблизно 10 км.

До слова, вночі 3 червня в Середземному морі, біля узбережжя Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,8, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) країни. Епіцентр знаходився за 10,43 км від міста.

Раніше ми писали, що у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентр підземних поштовхів знаходився у Мармуровому морі біля узбережжя району Бююкчекмедже.

Поштовхи сталися о 00:42 за місцевим часом і були відчутні в кількох районах мегаполіса.