В одній із центральних областей України стався землетрус

Джерело землетрусу було розташоване на глибині 7 км

Сьогодні, 1 липня, у Полтавській області стався землетрус магнітудою понад три за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Cталося це близько 01:23. Епіцентр – в районі села Карпусі, Полтавського району.

Джерело землетрусу було розташоване на глибині 7 км. За класифікацією цей землетрус відноситься до не відчутних для людей.

Раніше повідомлялося, що у Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5.

3 червня в Середземному морі, біля узбережжя Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,8, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) країни. Епіцентр знаходився за 10,43 км від міста.

Раніше ми писали, що у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала. За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентр підземних поштовхів знаходився у Мармуровому морі біля узбережжя району Бююкчекмедже.