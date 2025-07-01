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В одній із центральних областей України стався землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В одній із центральних областей України стався землетрус
Підземні поштовхи сталися близько 01:23
фото з відкритих джерел

Джерело землетрусу було розташоване на глибині 7 км

Сьогодні, 1 липня, у Полтавській області стався землетрус магнітудою понад три за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Cталося це близько 01:23. Епіцентр – в районі села Карпусі, Полтавського району.

Джерело землетрусу було розташоване на глибині 7 км. За класифікацією цей землетрус відноситься до не відчутних для людей.

В одній із центральних областей України стався землетрус фото 1

Раніше повідомлялося, що у Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5.

3 червня в Середземному морі, біля узбережжя Туреччини, стався землетрус магнітудою 5,8, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) країни. Епіцентр знаходився за 10,43 км від міста.

Раніше ми писали, що у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала.  За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентр підземних поштовхів знаходився у Мармуровому морі біля узбережжя району Бююкчекмедже.

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Теги: землетрус Полтавщина Україна

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