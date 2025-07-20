Землетрус магнітудою 5,2 стався в Ірані: поштовхи відчули поблизу Шахруда

Поштовхи зафіксували приблизно за 44 км на північний захід від Шахруд

На півночі Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 неподалік міста Шахруд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи зафіксували приблизно за 44 км на північний захід від міста. Глибина землетрусу склала близько 7 км.

Наразі даних про постраждалих чи руйнування немає. Влада Ірану та місцеві служби перевіряють населені пункти поблизу епіцентру та продовжують моніторинг ситуації. Інформація про можливі наслідки буде оновлюватися після завершення перевірок.

Раніше ми писали, що у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.