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Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)
фото: Igsu

У всіх районах Бухаресту було оголошено червоний рівень небезпеки

Столицю Румунії одночасно накрили дощ, град та сильний вітер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EuroNews.

Зазначається, що внаслідок негоди загинула жінка. Попередньо відомо, що вітер зірвав дах її будинку та вдарив об іншу будівлю. Балка пробила вікно та вбила жінку, яка перебувала в квартирі.

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У всіх районах Бухаресту було оголошено червоний рівень небезпеки. Наразі зафіксовано 50 руйнувань, в результаті яких було вирвано 44 дерева, пошкоджено 15 автомобілів та зірвано чотири дахи будинків. А також потрощено паркани.

Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео) фото 1
Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео) фото 2
Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео) фото 3

Внаслідок зливи затопило підземні переходи. За даними деяких ЗМІ, швидкістю вітру сягнула до 90 км/год.

Нагадаємо, сьогодні штормове попередження оголошене в українській столиці. Сильні дощі сьогодні також очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а також в Одеській, Вінницькій Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях. На Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.

Теги: негода Румунія погода стихійні лиха

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