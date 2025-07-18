Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)

У всіх районах Бухаресту було оголошено червоний рівень небезпеки

Столицю Румунії одночасно накрили дощ, град та сильний вітер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EuroNews.

Зазначається, що внаслідок негоди загинула жінка. Попередньо відомо, що вітер зірвав дах її будинку та вдарив об іншу будівлю. Балка пробила вікно та вбила жінку, яка перебувала в квартирі.

Бухарестом пронісся потужний буревій. Загинула жінка

Попередньо відомо, що вітер зірвав дах її будинку та вдарив об іншу будівлю. Балка пробила вікно та вбила жінку, яка перебувала в квартирі. pic.twitter.com/rsVzbPSmGd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2025 Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

У всіх районах Бухаресту було оголошено червоний рівень небезпеки. Наразі зафіксовано 50 руйнувань, в результаті яких було вирвано 44 дерева, пошкоджено 15 автомобілів та зірвано чотири дахи будинків. А також потрощено паркани.

Внаслідок зливи затопило підземні переходи. За даними деяких ЗМІ, швидкістю вітру сягнула до 90 км/год.

Нагадаємо, сьогодні штормове попередження оголошене в українській столиці. Сильні дощі сьогодні також очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а також в Одеській, Вінницькій Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях. На Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.