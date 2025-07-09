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Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео)
Надзвичайники ліквідували пожежу
фото: ДСНС

Під час ліквідації вогню, обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників

Під час негоди на Хмельниччині блискавка влучила в культову споруду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок влучання виникла пожежа, площею 250 м². Удар припав на «Дім молитви». Обійшлося без жертв і постраждалих.

Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео) фото 1
Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео) фото 2
Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео) фото 3

«Обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників – під завалами конструкцій виникли осередки займання. Надзвичайники ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 7 липня в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула.

Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду. Повідомляється, що на місце події прибули дві бригади рятувальників ДСНС, які швидко приступили до гасіння пожежі. Власника будинку на момент події всередині не було – він перебував за межами Ужгорода.

Минулого року у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку. А у травні цього року б одного з будинків на столичній Оболоні.

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Теги: стихійні лиха пожежа будинок Хмельниччина

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Суспільство

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