Блискавка влучила в культову споруду на Хмельниччині: виникла пожежа (фото, відео)

Під час ліквідації вогню, обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників

Під час негоди на Хмельниччині блискавка влучила в культову споруду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок влучання виникла пожежа, площею 250 м². Удар припав на «Дім молитви». Обійшлося без жертв і постраждалих.

«Обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників – під завалами конструкцій виникли осередки займання. Надзвичайники ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула.

Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду. Повідомляється, що на місце події прибули дві бригади рятувальників ДСНС, які швидко приступили до гасіння пожежі. Власника будинку на момент події всередині не було – він перебував за межами Ужгорода.

Минулого року у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку. А у травні цього року б одного з будинків на столичній Оболоні.