Данилко згадав, як співав «Читу Дриту» для Путіна

Данилко розповів, як виступав на заході, на якому були Кучма та Путін.

Вєрка Сердючка до війни була частою гостею на неформальних зустрічах політиків у Росії

Український шоумен Андрій Данилко в інтерв'ю, який виступає перед публікою в образі Вєрки Сердючки, розповів, яке враження на нього справив президент РФ Володимир Путін. Про це він сказав у інтерв’ю «Фактам ICTV».

Данилко розповів, що виступав на заході, на якому були другий президент України Леонід Кучма та чинний президент Росії Володимир Путін.

«Мене тоді дуже споїли офіціанти, які обслуговували цю зустріч без краваток. Там були Кучма, Путін, ще якісь політики», – розповів артист.

За словами Данилка, тоді Путін стояв із келихом у руці, а виконавці пили шампанське на сцені.

«Їм (політикам – «Главком») подобається, коли ми п'ємо на сцені. Можна не співати. Їм подобається – о, бухають на сцені», – зазначив він.

За спогадами артиста, він тоді був у шубі, із квіткою на голові і виконував пісню «Чита Дрита».

«Кучма, до речі, дуже заводний у цьому плані, такий – ех!» – розповів артист.

Данилко зазначив, що був здивований зростом Путіна, той здався йому дуже маленьким.

«І він стояв із цим келихом, Путін, і показав, типу: ти – до мене. Коли я підбіг до нього, у мене було відчуття і здивування, що він маленький дуже. Ніби його зменшили», – розповів Данилко.

Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструктури. Артист разом із учасниками команди у камуфляжних куртках урочисто спустилися на концертний майданчик, обладнаний на платформі метро. Протягом виступу Сердючка танцювала, а наприкінці номер зірки прикрасили піротехнічними ефектами.

Данилко також підтримав заборону в Україні російської музики.

Артист Андрій Данилко записав першу за 20 років україномовну пісню. Причому у тексті є слова про окупований росіянами Крим.