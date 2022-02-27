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    «Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди». Сердючка з мамою показали агресору середній палець

    &laquo;Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!&raquo; &ndash; закликала співачка. - «Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди». Сердючка з мамою показали агресору середній палець
    «Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!» – закликала співачка.
    Скріншот з Instagram

    Співачка у неординарний спосіб відреагувала на війну Росії проти України

    Вєрка Сердючка (сценічний образ творчості Андрія Данилка) відреагувала на війну Росії проти України і закликала небайдужих громадян допомагати українській армії. На дописі в Instagram Сердючка з мамою показують середній палець російському агресору.

    «Геть! Геть! Геть! Стоїм та не падаєм духом! Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та одне одному!» – закликала Вєрка Сердючка 26 лютого.

    Як повідомляв «Главком», Павло Зібров, народний артист України, вірить в наш народ, ЗСУ, тероборону та перемогу над окупантом.

    Він записав відео, де закликав українців боронити рідну землю.

    «Україна переможе. Вся надія на кожного з вас, особливо на нашу українську армію. Хлопці і дівчата − народ України з Вами!».

    А для Путіна співак приготував особливу обіцянку:

    «Я принесу тобі дві квіточки на могилку», без жартів сказав Павло Зібров.

    Нагадаємо, американська поп-зірка Мадонна підтримала Україну, розмістивши на своїй сторінці в Instagram вражаюче відео, де Путін порівнюється з Гітлером, а також показані страшні кадри результатів вторгнення Росії в Україну – зруйновані будинки, колони ворожих танків, закривавлені люди.

    Нагадаємо, що російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook поставив риторичне питання до очільника РФ Володимира Путіна, засудивши його дії в Україні.

    Теги: війна Україна Instagram Павло Зібров
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    «Ніколи цій брехливій навалі не побороти нашої правди». Сердючка з мамою показали агресору середній палець