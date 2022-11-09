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Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»

Альона Боженко
glavcom.ua
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»
Які області залишаться без світла 10 листопада
фото ілюстративне

Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях

Завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Режим планових відключень буде діяти: з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

«Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго). Нагадуємо, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ДТЕК, 10 листопада у Києві відключення електроенергії відбуватиметься за стабілізаційними графіками

Зауважмо, що 8 листопада близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві були відключені від електропостачання

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Теги: блекаут Україна Укренерго

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