Як у Києві завтра вимикатимуть світло: роз'яснення ДТЕК

Сьогодні у столиці мережа працювала стабільно у межах графіків

У четвер, 10 листопада, у Києві відключення електроенергії відбуватиметься за стабілізаційними графіками. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко.

За його словами, сьогодні у столиці мережа працювала стабільно у межах графіків. За день було відключено 890 836 клієнтів.

«Робимо ще один крок вперед і до графіків імовірних відключень додаємо близько 10 тисяч адрес юридичних осіб. Якщо раніше ви не могли нормально планувати свою роботу та не розуміли, коли відключатиметься світло, то тепер робочий графік формувати буде простіше. Просто заходьте на сайт, вводьте свою адресу і отримуйте графік. Фактично зараз наша загальна база становить близько 43 тисяч адрес», – йдеться у повідомленні.

Коваленко також пояснив, що наразі немає передумов для блекауту в Україні.

«Бачу в коментарях та в особистих багато питань про блекаут. Що думаю з цього приводу? Він можливий. Але досягти повного блекауту в Україні скаженому сусіду буде непросто. Для цього потрібно буде розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж - а це сотні енергетичних об'єктів по всій країні. З нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо. На мій погляд, для блекауту зараз нема передумов, а ось зі стабілізаційними відключеннями нам ще доведеться жити. Тому дивимось за обстрілами», – пояснив він.

Нагадаємо, 8 листопада близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання.