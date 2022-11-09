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Чи правда, що Україні вже немає чим ремонтувати електромережі: експерт розповів деталі

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи правда, що Україні вже немає чим ремонтувати електромережі: експерт розповів деталі
В Україні не вистачає обладнання для швидкого ремонту електромереж
фото ілюстративне

50-70% пошкоджень ми можемо відновити

На сьогодні в Україні спостерігається дефіцит обладнання необхідного для ремонту електромереж. Про це «Главкому» повідомив директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка.

За його словами нині тривають перемовини з іноземними партнерами, які можуть це обладнання надати. Деяке обладнання вже встигло доїхати, проте його досі замало. 

«Я можу сказати, що 50-70% пошкоджень ми можемо відновити. Але з ремонтом високотехнологічних трансформаторів ситуація важча. Виробництво такого обладнання у мирний час займає від дев’яти до 18 місяців, а інколи й довше. Тому зараз ми ведемо перемовини з компаніями, які можуть зробити поставки обладнання якнайшвидше і наполягаємо, що порівняно з усім світом Україні потрібне це обладнання найбільше», – каже Олександр Харченко.

Він також зауважив, що до війни Україна рухалася у напрямку придбання систем накопичення електроенергії. Проте поки що закупівля такого обладнання не планується. Зокрема і через те, що черги на нього вимірюються роками.

«Системи накопичування електроенергії – це шлях, яким ми йшли кілька років. До війни було багато проєктів, які ми готували до запуску, але за нинішніх умов жоден притомний інвестор нічого нам не привезе. Звісно, що після війни Україна стане світовим лідером за кількістю генераторів автономного живлення. Але ми усвідомлюємо, що системи накопичування електроенергії потрібні. Проблема полягає і у тому, що зараз індустріальні батареї в усьому світі – у дефіциті. І кажучи про дефіцит, ми говоримо про те, що очікувати на них потрібно два-три роки», – пояснює Олександр Харченко.

Система накопичення енергії – це електроустановка, приєднана до об'єднаної енергетичної системи України, що включає як мінімум один накопичувач електричної енергії з урахуванням інженерних споруд, обладнання перетворення енергії та пов’язане з ними допоміжне обладнання, яка отримує електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи України або з власних електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, зберігає цю енергію у будь-якій формі та відпускає електричну енергію об'єднаної енергетичної системи України.
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Теги: електроенергія ремонт Україна

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