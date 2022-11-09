Як довго доведеться лагодити пошкоджені електромережі: пояснення експерта

«Зараз усю електрику пустили замість автомагістралі сільськими дорогами»

Щоби відновити нормальну подачу електроенергії, Україні необхідно від трьох до п’яти тижнів – за умови, що у цей період не буде обстрілів і нових пошкоджень. Про це в коментарі «Главкому» сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Уявіть, що є автомагістраль, якою ми транспортували електрику і на ній була підірвана розв'язка, зруйновано міст. Зараз усю цю електрику ми пустили замість автомагістралі сільськими дорогами. Звісно, там виникли затори, тому не вистачає потужності заживити всіх споживачів у повному обсязі. Для того, щоби хоча б трохи відновити ці пошкоджені електрошляхи, нам треба кілька спокійних тижнів», – пояснив експерт.

Раніше Олександр Харченко розповів, чому Україні зараз не потрібно купувати електроенергію в ЄС.

Також «Главком» писав, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему.