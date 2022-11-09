Відключення тривають. Зеленський розповів, скільки українців залишились без світла

Гарант зауважив, що тривають ремонтні роботи на всіх обʼєктах енергетики, які постраждали через обстріли рашистів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на ніч 8 листопада близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Про це він сказав під час відеозвернення.

«Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість – саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню – усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що зараз триває робота з відновлення нормального життя у звільнених районах. Тільки за минулу добу і тільки, наприклад, у двох районах Харківщини повернули газ і електрику понад тисячі домогосподарств.

Президент також додав, що уряд України ухвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, які необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита. Це має спростити й здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- й теплозабезпечення.

«Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю – це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти усієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні», – сказав він.

Нагадаємо, за інформацією «Укренерго», 9 листопада у 10 областях відключатимуть електроенергію.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему.