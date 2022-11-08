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Експерт пояснив, чому Україні зараз не потрібно купувати електроенергію в ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експерт пояснив, чому Україні зараз не потрібно купувати електроенергію в ЄС
Обладнання, необхідне Україні для ремонту електромереж, у дефіциті
фото: Харківобленерго

Сьогодні проблема не у кількості виробленої електроенергії, а у її транспортуванні

Україна у разі потреби може купувати електроенергію в країнах ЄС, адже наші енергосистеми синхронізовано, однак зараз робити цього не варто. Про це у коментарі «Главкому» розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Станом на сьогодні проблема не у кількості виробленої електроенергії, а у її транспортуванні – саме електрошляхи були найбільш пошкоджені під час обстрілів. Тому купувати електроенергію за кордоном немає потреби, натомість необхідно закуповувати у закордонних партнерів обладнання для ремонту», – пояснив експерт.

За словами Олександра Харченка, сьогодні Київ отримує електроенергію завдяки тому, що в Україні існує розгалужена система електромереж, яка дозволяє переключати навантаження. Якби вона такою не була, пів України взагалі би лишилося без електропостачання.

Раніше Олександр Харченко також пояснив, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. 

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему. 

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Теги: міністр росія електроенергія Київ

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