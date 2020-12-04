Кравчук: без бажання РФ звільнити українських полонених цього року нереально

Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що без бажання Росії обмін полоненими до кінця року неможливий.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб, але з російської сторони немає жодних дій назустріч.

«Якщо ОРДЛО та російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень та бажань, я думаю, що це (обмін до кінця року – ред.) нереально. Обмін ставиться під загрозу. Ми звернулися до ОРДЛО і Росії з проханням вжити кроків, щоб вирішити це питання. Хотілося, щоб люди, які вже настраждалися, були вдома», – сказав Кравчук.

Він зазначив, що цей обмін має стати передумовою для майбутнього обміну полоненими у форматі «всіх на всіх».

«Але поки не вирішимо це питання, обміну «всіх на всіх» не буде», – додав Кравчук.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія відмовилась від обміну полоненими до Нового року.

Також речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.