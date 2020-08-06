Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я



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Сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 41 знайдений вибухо-небезпечний предмет.

З часу проголошення режиму припинення вогню - 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень нема, - пресслужба

Російські окупаційні війська від початку доби 6 серпня станом на 17.00 не обстрілювали українських захисників. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одинадцяту добу поспіль, з часу проголошеного режиму припинення вогню 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, за інформацією пресслужби, підрозділи Об’єднаних сил належно виконують й інші завдання.

Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 41 знайдений вибухо-небезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще на двадцяти сімох об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, минулої доби, 5 серпня, окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників.

Також повідомлялося 5 серпня, що п’ять українських захисників, які загинули на Донбасі, нагороджені орденами «За мужність».