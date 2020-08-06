На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» карантин: у моряка виявили Covid-19



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На кораблі F130 «Гетьман Сагайдачний» виявили інфікованого коронавірусом

Усіх, хто контактували з хворим, ізолювали

На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» лікарі виявили хворого на коронавірус військовослужбовця, на кораблі розгорнуто ізолятор.

Про це повідомило Командування Медичних сил Збройних сил України, пише Укрінформ.

«У понеділок ввечері було виявлено хворого військовослужбовця, якого одразу доправили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. На кораблі було розгорнуто ізолятор, до якого помістили групу контактних осіб. Цю групу обстежено військовими медиками та взято відповідні проби для проведення ПЛР тесту», - інформують медики.

Зазначається, що стан здоров'я хворого задовільний. Спостерігається легкий перебіг захворювання.

Додамо, що фрегат перебуває в Одесі.

Разом з тим Думская пише, що близько трьох десятків моряків наразі перебувають на вертолітному ангарі фрегата.

Також журналісти повідомляють, що підозра на коронавірус є і в моряка рятувального корабля «Олександр Охріменко».

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.

Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей