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    На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» карантин: у моряка виявили Covid-19

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    <p>На кораблі&nbsp;F130 &laquo;Гетьман Сагайдачний&raquo; виявили інфікованого коронавірусом</p> - На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» карантин: у моряка виявили Covid-19

    На кораблі F130 «Гетьман Сагайдачний» виявили інфікованого коронавірусом

    Усіх, хто контактували з хворим, ізолювали

    На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» лікарі виявили хворого на коронавірус військовослужбовця, на кораблі розгорнуто ізолятор.

    Про це повідомило Командування Медичних сил Збройних сил України, пише Укрінформ.

    «У понеділок ввечері було виявлено хворого військовослужбовця, якого одразу доправили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. На кораблі було розгорнуто ізолятор, до якого помістили групу контактних осіб. Цю групу обстежено військовими медиками та взято відповідні проби для проведення ПЛР тесту», - інформують медики.

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    На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» карантин: у моряка виявили Covid-19
    На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» карантин: у моряка виявили Covid-19

    Зазначається, що стан здоров'я хворого задовільний. Спостерігається легкий перебіг захворювання. 

    Додамо, що фрегат перебуває в Одесі. 

    Разом з тим Думская пише, що близько трьох десятків моряків наразі перебувають на вертолітному ангарі фрегата.

    Також журналісти повідомляють, що підозра на коронавірус є і в моряка рятувального корабля «Олександр Охріменко».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180

    Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей

    Чорне море Одеса військові корабель карантин коронавірус
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