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    У Збройних силах за добу підтвердили 34 нових випадки Covid-19

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    Загалом у ЗСУ наразі&nbsp;хворіє 265 осіб - У Збройних силах за добу підтвердили 34 нових випадки Covid-19
    Загалом у ЗСУ наразі хворіє 265 осіб
    Фото: Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

    Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування

    Станом 6 серпня в Збройних силах на Covid-19 хворіє 265 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

    «Станом на 10.00 06 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 265 осіб. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»– п’ятеро військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – один військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – один військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - один військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня – один працівник ЗСУ).

    Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб ( Київська область – три військовослужбовці та два працівника ЗСУ, Львівська область 14 військовослужбовців та п’ять працівників ЗСУ, Миколаївська область – один військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

    Зазначається, всього за час пандемії одужало – 661 особа, летальних випадків – п’ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162 особи.

    Нагадаємо, що на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» лікарі виявили хворого на коронавірус військовослужбовця, на кораблі розгорнуто ізолятор.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.

    Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей

    ЗСУ військові лікарня госпіталь коронавірус
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