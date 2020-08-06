У Збройних силах за добу підтвердили 34 нових випадки Covid-19



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Загалом у ЗСУ наразі хворіє 265 осіб Фото: Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування

Станом 6 серпня в Збройних силах на Covid-19 хворіє 265 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

«Станом на 10.00 06 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 265 осіб. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»– п’ятеро військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – один військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – один військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - один військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня – один працівник ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб ( Київська область – три військовослужбовці та два працівника ЗСУ, Львівська область 14 військовослужбовців та п’ять працівників ЗСУ, Миколаївська область – один військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Зазначається, всього за час пандемії одужало – 661 особа, летальних випадків – п’ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162 особи.

Нагадаємо, що на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» лікарі виявили хворого на коронавірус військовослужбовця, на кораблі розгорнуто ізолятор.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.

Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей