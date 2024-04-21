Дівчина вкрала у полоненого окупанта кілька мільйонів рублів та кинула його

Коли окупант приїхав у відпустку, то знайшов у будинку лише свій майже порожній гаманець

Дівчина окупанта вкрала у нього 2,5 млн зароблених на війні з Україною рублів, та покинула його, написавши смску. Про це росіянин, що перебуває у полоні, розповів журналісту Володимиру Золкіну.

Окупант не приховує – до війська у грудні 2022 року пішов заради грошей. Підписав контракт, бо ж борги, іпотека. Та за рішення заробляти, вбиваючи українців, довелося поплатитися.

Підрозділ росіянина кинули на передову. змусили брати участь у штурмах. Він відмовився і потрапив у підвалу в Зайцевому так званої ЛНР. Там утримували російських мобілізованих, які не хотіли їхати на фронт. За цей час у горе-штурмовика закінчився контракт, та його продовжили автоматично. Окупанта відправили у вир боїв, давши при цьому несправний автомат. Росіянину пощастило потрапити в полон та зберегти життя.

Що ж до фінансового становища, його також поправити не вдалося. Дівчина росіянина, доки він був у війську, зняла з його карти 2,5 млн рублів. Йому ж написала смс: «Я з тобою жити не буду». Коли окупант приїхав у відпустку, то знайшов у будинку лише свій гаманець і 100 тисяч рублів у ньому.

Раніше полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців.

Крім того, полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України.

До слова, офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті.

Також стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону.

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.