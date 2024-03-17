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Окупанти телефонують родичам українських полонених: ISW пояснив мету

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти телефонують родичам українських полонених: ISW пояснив мету
Росіяни телефонують родичам українських військовополонених і агітують до протестів
фото: Pixabay

Окупанти закликають родичів військовополонених українців виходити на протести

Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні. Імовірно, це – частина інформаційної кампанії «Майдан-3». Про це йдеться в новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі росіяни телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, нібито РФ готова повернути військовополонених, але, мовляв, українське керівництво перешкоджає цьому. Вони закликають родичів виходити на протести.

Лубінень запевнив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. За його словами, ці ворожі інформаційні операції, ймовірно, є частиною великої кампанії «Майдан-3». Росіяни прагнуть посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і породити ворожнечу між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом. 

Аналітики звертають увагу, що Кремль раніше вже успішно використовував інформаційні операції, як-от пряме листування через мобільні телефони з цивільними українцями для розпалювання насильницьких протестів.

Нагадаємо, що, за словами Лубінця, РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. 

Раніше розвідка попередила, що пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

До слова, розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України.

Теги: полон обмін полоненими війна

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