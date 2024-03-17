Стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону

Деякі полонені росіян узагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих

Колишній заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун в ефірі «Київ 24» розповів, як відбувається обмін полоненими між Україною та РФ та кого з військових Росія намагається повернути першочергово.

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«Деякі полонені їх взагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих. А деякі категорії, як от «Шторм Z» – колишні зеки – вони їх обмінюють у першу чергу. Для чого? Є інформація, що їх за гроші відпускають в армію, щоб вони пів року, не беручи участь в активних бойових діях, отримали помилування. Зрозуміло, що якийсь авторитет потрапляє в «Шторм Z», ніхто його в м'ясний штурм не відправляє. Він пів року відбуде на кухні й спокійно собі виходить з чистою совістю», – розповів Ягун.

Ще одним пріоритетом для обміну в РФ є кадирівці, зазначив він. За словами Ягуна, іноді вони готові обміняти 10 українських полонених на одного свого.

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«Кадирівці починають створювати свій власний обмінний фонд. Крім того, що вони захоплюють людей на окупованих територіях, вони фактично за гроші вимінюють наших полонених у передових підрозділів російської армії. Ці полонені навіть не потрапляють у систему ФСБ. Вони це роблять для того, щоб мати обмінний фонд. Для них це критично - викупити будь-якого кадирівця, який потрапляє в полон», – каже Ягун.

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

Також РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.

Раніше розвідка попередила, що пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

До слова, розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України.