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Стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону
Росіяни першочергово обмінюють колишніх ув'язнених
фото з відкритих джерел

Деякі полонені росіян узагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих

Колишній заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун в ефірі «Київ 24» розповів, як відбувається обмін полоненими між Україною та РФ та кого з військових Росія намагається повернути першочергово.

«Деякі полонені їх взагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих. А деякі категорії, як от «Шторм Z» – колишні зеки – вони їх обмінюють у першу чергу. Для чого? Є інформація, що їх за гроші відпускають в армію, щоб вони пів року, не беручи участь в активних бойових діях, отримали помилування. Зрозуміло, що якийсь авторитет потрапляє в «Шторм Z», ніхто його в м'ясний штурм не відправляє. Він пів року відбуде на кухні й спокійно собі виходить з чистою совістю», – розповів Ягун.

Ще одним пріоритетом для обміну в РФ є кадирівці, зазначив він. За словами Ягуна, іноді вони готові обміняти 10 українських полонених на одного свого.

«Кадирівці починають створювати свій власний обмінний фонд. Крім того, що вони захоплюють людей на окупованих територіях, вони фактично за гроші вимінюють наших полонених у передових підрозділів російської армії. Ці полонені навіть не потрапляють у систему ФСБ. Вони це роблять для того, щоб мати обмінний фонд. Для них це критично - викупити будь-якого кадирівця, який потрапляє в полон», – каже Ягун.

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

Також РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. 

Раніше розвідка попередила, що пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

До слова, розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України.

Теги: росія гроші полон обмін полоненими шторм помилування штурм обмін

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