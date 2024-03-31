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Полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України
Окупант поїхав на війну, щоб заробити
фото: скріншот із відео

Російський військовий їхав копати окопи, а став штурмовиком  

Полонений окупант родом із Криму в інтерв’ю журналісту Володимиру Золкіну розповів, чому пішов воювати проти України.

«Поїхав окопи копати, грошей хотів заробити», – зізнався 23-річний кримчанин.

За словами окупанта, він не збирався воювати, просто хотів «брати участь в операції». Тому вступив у автомобільний батальйон.

«Ми не штурмуємо, ми на позиціях, копаємо, так би мовити, в обороні. Від лінії зіткнення ми були завжди за п’ять-сім кілометрів», – пояснив чоловік.

Щоправда, згодом, за словами російського військового, «щось пішло не так», і він став командиром штурмової групи та опинився на передовій.

Раніше офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті. 

Також стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону. 

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. 

Раніше розвідка попередила, що пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

До слова, розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України.

Теги: чоловік

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