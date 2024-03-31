Полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України

Окупант поїхав на війну, щоб заробити

Російський військовий їхав копати окопи, а став штурмовиком

Полонений окупант родом із Криму в інтерв’ю журналісту Володимиру Золкіну розповів, чому пішов воювати проти України.

«Поїхав окопи копати, грошей хотів заробити», – зізнався 23-річний кримчанин.

За словами окупанта, він не збирався воювати, просто хотів «брати участь в операції». Тому вступив у автомобільний батальйон.

«Ми не штурмуємо, ми на позиціях, копаємо, так би мовити, в обороні. Від лінії зіткнення ми були завжди за п’ять-сім кілометрів», – пояснив чоловік.

Щоправда, згодом, за словами російського військового, «щось пішло не так», і він став командиром штурмової групи та опинився на передовій.

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