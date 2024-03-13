Полонений правозахисник Буткевич повідомив, що окупанти погрозами тортур змусили визнати провину

У липні 2022 року Буткевич потрапив у полон російських загарбників

Верховний суд РФ залишив вирок Буткевичу без змін

Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу українського правозахисника Максима Буткевича, якому в Луганську присудили 13 років за те, що він нібито вистрелив з гранатомету по під’їзду житлового будинку та поранив двох жінок. Про це повідомляє опозиційне російське видання «Медіазона».

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«Мені сказали, що якщо я погоджуся (зі звинуваченнями – «Главком».), то після засудження мене в стислі терміни обміняють на засудженого військовополоненого збройних сил РФ. В якості інших аргументів мені пояснили, що в разі відмови мене піддадуть різним методам фізичного впливу. Деякі методи мені продемонстрували», – заявив Буткевич.

Верховний суд РФ залишив вирок Буткевичу без змін.

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Нагадаємо, Максим Буткевич є учасником Революції на граніті, викладачем Києво-Могилянської Академії, журналістом, співзасновником Zmina та «Громадського радіо», координатором «Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям», учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля та проєкту «Без кордонів».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до війська, а у червні 2022 року потрапив у полон в Луганській області.

Російські окупанти винесли Буткевичу «вирок» за сфабрикованими звинуваченнями у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» та ув’язнили правозахисника на 13 років.

Як повідомлялося, український правозахисник і військовослужбовець Збройних сил України Максим Буткевич, про місцеперебування якого нічого не було відомо після засідання апеляційного суду 22 серпня 2023 року, перебуває в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.

Нагадаємо, у липні 2022 року офіційно стало відомо, що засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон російських загарбників у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.