Полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців

У військкоматі росіянину казали, що буде служити в одній із частин або ж охороняти кордон

Не цікавився новинами, тож не знав, що потрапить на віну, коли підписував контракт. Таку історію у інтерв’ю Володимиру Золкіну розповів полонений 24-річний росіянин. За словами окупанта, він родом з маленького містечка у Курганській області. Коледж кинув. Після служби в армії планував поновитися, та не склалося. На зарплату вантажника чи різнороба утримувати дружину і двох дітей було складно. Тож у жовтні 2023 року він підписав контракт. Хотів заробити грошей.

І хоча на цей момент «спеціальна воєнна операція» тривала вже майже два роки, окупант переконує – не розумів, що доведеться їхати вбивати українців. Мовляв, у військкоматі йому казали, що буде служити в одній із частин або ж охороняти кордон. Натомість він опинився на передовій – у Первомайську.

У першому ж бою підрозділ росіянина розбили, і він здався в полон.

Раніше полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України.

До слова, офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті.

Також стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону.

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.