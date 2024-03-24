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Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті
Серед росіян на фронті багато мобілізованих
фото з відкритих джерел

Росіяни можуть собі дозволити «стерти» на нуль підрозділ, а наступного дня вже завести новий

Росіяни залучають до лав своєї армії різних людей. Зараз відомо про три основні категорії, якими окупанти поповнюють особовий склад на фронті під час війни.  Про це майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів «24 Каналу».

За словами Жоріна, росіяни не мають проблем з поповнюванням людським ресурсом. Вони мобілізують громадян РФ. Мобілізованих на фронті найбільше. Також у лавах армії РФ перебувають карні злочинці, певна кількість яких вижили.

«Контрактники, серед яких є ті, хто раніше мав воєнний досвід або ті, хто йде добровільно воювати. Ця категорія зазвичай застосовується більш вузько. Ці три категорії останнім часом є основними на лінії бойового зіткнення», – повідомив Жорін.

Він наголосив, що росіяни сьогодні можуть собі дозволити абсолютно спокійно «стерти» на нуль свій підрозділ, а наступного дня вже завести новий.

«Ми це бачили вже декілька разів лише на Авдіївському напрямку. Розуміємо з даних розвідки, з перехоплень, що ворожий підрозділ закінчився. Однак через декілька годин вже бачимо, як в бій вводять свіжі сили, які продовжують спроби штурмових та наступальних дій», – зазначив Максим Жорін.

Нагадаємо, 19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день. 

Крім того, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці. 

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян. 

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. 

 

Теги: окупанти ЗСУ війна полон росіяни

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