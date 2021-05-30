Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій

Підручник рекомендувала до друку Вчена рада Сумського державного університету

Турція замість Туреччини, стакан замість склянки – такі огріхи виявили у серії посібників з української мови для іноземців, який видав Сумський державний університет. Однак найбільше обурення викликав той факт, що на карті України Харківщину та Маріуполь зарахували до непідконтрольних територій. Про це у на своїй сторінці у facebook повідомив журналіст та ведучий Анатолій Єрема.

«Придививсь до карти України, то вже змовчати несила. Невже нікому було догледіти, що Харківщина, Маріуполь віднесені до непідконтрольної території? А чому не Сумщина тоді? Як таке взагалі можливо? Рік видання – 2019.

Підручник рекомендувала до друку Вчена рада Сумського державного університету. Вийшов він у видавництві «Університетська книга». Серед авторського колективу – всуціль кандидати філологічних наук.

Раніше у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією.

Також Міносвіти затвердило підручник з історії, де Росія заснувала Південь України, а українці їздили туди на заробітки. Експерти вважають, що таким чином в голови школярів закладається відверта концепція «Новоросії».