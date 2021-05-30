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    Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій

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    Серед авторського колективу &ndash; всуціль кандидати філологічних наук, але ніхто не зауважив помилку - Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій
    Серед авторського колективу – всуціль кандидати філологічних наук, але ніхто не зауважив помилку
    Фото: facebook.com/yerema/posts

    Підручник рекомендувала до друку Вчена рада Сумського державного університету

    Турція замість Туреччини, стакан замість склянки – такі огріхи виявили у серії посібників з української мови для іноземців, який видав Сумський державний університет. Однак найбільше обурення викликав той факт, що на карті України Харківщину та Маріуполь зарахували до непідконтрольних територій. Про це у на своїй сторінці у facebook повідомив журналіст та ведучий Анатолій Єрема.

    «Придививсь до карти України, то вже змовчати несила. Невже нікому було догледіти, що Харківщина, Маріуполь віднесені до непідконтрольної території? А чому не Сумщина тоді? Як таке взагалі можливо? Рік видання – 2019.

    Підручник рекомендувала до друку Вчена рада Сумського державного університету. Вийшов він у видавництві «Університетська книга». Серед авторського колективу – всуціль кандидати філологічних наук.

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    Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій
    Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій
    Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій
    Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій
    Фото: facebook.com/yerema/posts

    Раніше у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією.

    Також Міносвіти затвердило підручник з історії, де Росія заснувала Південь України, а українці їздили туди на заробітки. Експерти вважають, що таким чином в голови школярів закладається відверта концепція «Новоросії».

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    Теги: Кабмін Маріуполь Росія Сумщина українці Харківщина Facebook журналіст університет
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    Диверсія у підручнику – Харківщину і Маріуполь зарахували до непідконтрольних Україні територій