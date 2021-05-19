Щоб було зручно російськомовним. Кабмін схвалив дев’ятирічну програму «лагідної українізації»

«Фактично, йдеться про поступову зміну ставлення іншомовних людей до української», – Ткаченко

Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови. Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

Зазначається, що програма розрахована на дев’ять років: 2022–2030 рр. Вона передбачає, що українська мова як державна буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.

«Попереду чимало роботи. Фактично, це й поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми в МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати й розказувати іншим», – зазначив Ткаченко.

За словами міністра, програма доволі об’ємна. Зокрема, вона містить:

обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;

запуск курсів із вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;

підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;

сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;

стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;

подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.