У підручнику з української мови знайшли посилання на порносайт

У Міністерстві науки і освіти України інцидент поки що не коментують

У Міністерстві науки і освіти України інцидент поки що не коментують

Автор підручника звернувся до поліції

У підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією. Підозрюють, що це робота хакерів і про цей інцидент вже розповіли кіберполіції.

Так, у підручнику «Українська мова (рівень стандарту)» для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторства Олександра Авраменка некоректне посилання можна знайти на 189 сторінці під текстом про шкільну форму.

Некоректне посилання можна побачити як у друкованому, так і в електронному варіанті підручника.

Некоректне посилання в електронному варіанті підручника з української мови для 10 класу

Некоректне посилання в електронному варіанті підручника з української мови для 10 класу

За словами помічниці Олександра Авраменка, редактори підручника хотіли залишити посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області, але, схоже, помилилися на літеру.

Однак, у будь-якому випадку, воно було б некоректним, адже посилання на чинний сайт міської адміністрації: rada-novomirgorod.gov.ua.

Наразі сам автор підручника вже знає про помилку у книжці та звернувся до правоохоронців.

«Як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки стосовно цього посилання і відреагували на це. Ми поскаржилися до кіберполіції», – розповіла помічниця мовознавця Оксана Авраменко, пише «ТСН».

Журналісти також звернулися за коментарем до видавництва «Грамота», яке видало цей підручник.