Перший заступник міністра юстиції подала у відставку



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Олена Сукманова Фото: facebook.com/olenasukmanova

Сукманова буде виконувати свої обов'язки до тих пір, поки її не звільнить Кабмін

Перший заступник міністерства юстиції Олена Сукманова написала заявлекние про звільнення.

Про це Сукманова повідомила написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вона буде виконувати свої обов'язки до тих пір, поки її не звільнить Кабінет міністрів.

«Сьогодні написала заяву про звільнення! До того, як мене звільнить Кабінет міністрів, звичайно, ще деякий час буду виконувати свої обов'язки. У таких випадках, як правило, пишуть, що це було неймовірно й далі буде. Але я хочу написати трохи про інше. Я не знаю що буде далі. Але воно точно буде! Як каже моя улюблена подруга «книга доль вже написана!», - повідомила Сукманова.

Також вона подякувала своїй команді за роботу. Однак, про своїх планах на майбутнє вона повідомила.

Відзначимо, перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова була призначена розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2018 року. До цього призначення вона працювала на посаді заступника міністра юстиції з питань державних реєстрацій.