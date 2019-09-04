Звільнення Кличка: мер Києва зібрав термінову пресконференцію (відео)



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Віталій Кличко заявив, що рішення про його звільнення незаконне

Мер Києва Віталій Кличко зібрав термінову пресконференцію у зв'язку із рішенням Кабінету міністрів погодити його звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

У середу, 4 вересня, новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.