У «Слузі народу» назвали теми засідання фракції за участю Зеленського



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Партія «Слуга народу» проводить засідання фракції Архівне фото Главкому

На засіданні були присутні президент, генеральний прокурор, прем'єрміністр, а також міністр економіки

На засіданні фракції «Слуга народу» за участю президента України Володимира Зеленського тривала дискусія навколо законопроєктів, які були направлені до Конституційного суду України.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Швець після засідання фракції, пише «Рбк-Україна».

За його словами, на засіданні були присутні президент Володимир Зеленський, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, а також міністр економіки Оксана Маркарова.

«Досі говорилось про ті законопроекти, які було внесено в порядок денний і подані до Конституційного суду. Це одна з тем, які обговорювались», - заявив Швець.

Нардеп наголосив, що зустріч з депутатами мала тривати дві робочі години.

«Поки що не обговорювали бюджет. Пані Маркарова тут, як і решта фінансистів фракції «Слуга народу», - додав Швець.

Нагадаємо, Рада зможе ухвалити сім законопроєктів щодо змін до Конституції в лютому.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду сім законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зеленським:

Також 3 вересня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».