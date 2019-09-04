Києву загрожує двовладдя - Кличко



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Віталій Кличко назвав рішення уряду незаконним

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що подання Кабінету міністрів про його звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації є кроком до запровадження в столиці двовладдя. Про це він сказав на терміновій пресконференції.

«Сьогодні уряд схвалив подання президенту про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Тепер рішення за главою держави. Він повинен підписати або відхилити подання Кабінету міністрів. Тобто, уряд зробив крок до того, щоб в столиці таки було запроваджене двовладдя. А по суті – пряме президентське правління», – сказав Кличко.

«Про наміри урізати повноваження обраного мера Києва Офіс президента заявляв давно. Зокрема, особливо спритним був його глава Андрій Богдан. Ще раз підкреслю що відбувається. Такими діями киян намагаються позбавити права обирати владу міста. І це - неконституційно, недемократично та суперечить суті самоврядування», - підкреслив столичний голова.

За словами мера Києва, йдеться не про Кличка особисто. Йдеться про знищення місцевого самоврядування.

«І не тільки в Києві. Київ – перша ластівка», - переконаний Кличко.

За його словами, спроба таким чином змінити владу в столиці - незаконна. Кличко нагадав, що в 2003 році Конституційний суд чітко визначив, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто, людина, яку обрали мешканці столиці.

«Аналогічна норма є і в статті 141 Конституції України - про те, що міський голова має очолювати виконавчий орган Київради. Сьогодні це – КМДА, - підкреслив мер столиці. - І, діючи таким чином, киян сьогодні хочуть позбавити права обирати владу в своєму місті. У жодній європейській країні, жодному європейському місті владу не призначають. Її обирають люди».

Він також нагадав, що 28 серпня 51 народний депутат України звернувся до Конституційного суду, аби той ще раз розтлумачив норми Конституції в частині здійснення місцевого самоврядування в столиці.

«Я вже неодноразово говорив, що проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації. Брехливі сюжети на одному з загальнонаціональних каналів, надумані провадження проти мене. Скажу одне: я, як обраний киянами мер, буду і надалі працювати і втілювати ті зміни, що ми розпочали в столиці. Це чимало проектів, що сьогодні в стадії реалізації, і які я обіцяв киянам втілити. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які на виборах обрали його міським головою, і поклали відповідальність за зміни і перетворення в столиці!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

У середу, 4 вересня, новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.